GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşecek.

(TBMM/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara /11.30)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği ve Harran Mülteci Konteyner Kent Kampı'nı ziyaret edecek, AK Parti'nin Karaköprü ve Haliliye ilçe kongrelerinin toplantılarına katılacak.

(Şanlıurfa/09.00/10.00/13.30/15.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasındaki, "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Küçükçekmece'de Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/16.00)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Karabük/10.30-11.30-12.00-14.00)

6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelecek.

(İstanbul/16.30)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Kuveyt İş Forumu’na katılacak.

(İstanbul/16.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İmam Hatipliler Platformu Toplantısı ile SATSO 100. Kuruluş Yıldönümü Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/17.15/17.45/18.15/19.45)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.15)

4- TÜİK, haziran ayı işgücü istatistikleri, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın ikinci ve son günü takip edilecek.

(Astana)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.30)

2- Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak.

(Kayseri/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta, İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep ve Elazığspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/Elazığ/20.00)





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