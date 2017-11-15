GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılanacak.

- Erdoğan ve Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na iştirak edecek.

- Anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

(Doha)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hırvatistan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Domagaj Ivan Milosevic'i kabul edecek.

(TBMM/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Kadın Sivil Toplum Temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Şabaniye Mahallesi Aile Destek Merkezi ve aşevi açılışına katılacak, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, üniversiteli gençlerle bir araya gelecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Van/11.30/12.45/14.00/15.00/16.15)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda Üst Düzey Oturumu açılışına katılacak. Bakan Özhaseki, ardından Müzakere Heyeti Koordinasyon Heyeti Toplantısına, Küresel İklim Eylemi Üst Düzey Oturumu kapanışına ve konferans çerçevesinde düzenlenen resepsiyona iştirak edecek.

(Bonn)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tatvan'daki Saadettin Aka Ortaokulu açılış törenine katılacak.

(Bitlis/14.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Bayan Futbol Takımı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM14.00/10.00)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağının Sonbahar Dönemi Konferansı'na katılacak ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile toplantı yapacak.

(Antalya/09.00-13.30)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı S Iswaran ile görüşecek.

(Singapur)

3- TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak-İran sınırındaki depreme ilişkin gelişmeler izlenecek.

(Süleymaniye/Erbil/Tahran)

2- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasına iliskin gelişmeler takip edilecek.

(Beyrut)

3- Yemen'de yaşanan gelişmeler izleniyor

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında açılan davaya devam edilecek.

(Isparta / 09.30)

- Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli / 09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılandığı dava İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/09.30)

- İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 58'i tutuklu 86 polisin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında bazı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve 44 polisin, "FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi olmak" ile "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı dava devam edecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 7'si tutuklu 2'si firari 9 subayın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 10'u tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/09.30)





SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Ankara/19.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Enisey ve Telekom Baskets-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.

(İzmir/20.00/Bonn/22.00)

4- Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ-Ratiopharm, Darüşşafaka-Levallois ve Bayern Münih-Galatasaray Odeabank maçları yapılacak.

(Bursa/20.00/İstanbul/20.15/Münih/22.30)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic ile karşı karşıya gelecek.

(Sofya/18.00)

6- Voleybol Efeler Ligi 9. haftasında Fenerbahçe ile TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Ardeşen Gençlik-Mudanya Belediyesi Dinçspor ve Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçları oynanacak.

(Rize/15.00/Ankara/17.00)









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