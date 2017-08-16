GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Brown'un yanı sıra AB Dönem Başkanı olan Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.00/11.45/12.30/15.00/16.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı"na, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Gölcük Belediyesi Denizevler Konut Temel Atma Töreni"ne ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/15.00/17.00/18.30)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Bingöl/10.00/Tunceli/14.30/Elazığ/18.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ve Uysal Makine ve Ticaret AŞ'yi ziyaret edecek, İZTO ve EBSO yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İzmir/11.00/13.30/19.30)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, KKTC'de Başbakan Hüseyin Özgürgün'le görüşecek, Gelir ve Vergi Dairesi e-Vergi Otomasyon Sistemi açılış törenine katılacak.

(Lefkoşa/15.00/15.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 5 maçla tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Makedonya temsilcisi Vardar ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi II. Filip Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Sarı-lacivertliler, son çalışmasını statta yapacak.

(Üsküp/19.30/20.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda'nın Utrecht ekibi, Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Utrecht/19.00)





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