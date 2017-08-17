GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

(TBMM/09.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak.

(Van/13.15/14.30/15.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Mali Sanayi ve Kalkınma Bakanı Muhammed Ali el-İbrahim ile görüşecek.

(İzmir/10.00-19.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 18. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/14.00)





KÜLTÜR SANAT

1- 23. Saraybosna Film Festivali takip ediliyor.

(Saraybosna)

2- Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu "Akizadeler-Bir Tatlı Huzur" isimli oyunla Özgürlük Parkı Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

(İstanbul/21.00)





SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/13.00)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yapılacak.

- Fenerbahçe, Makedonya'nın Vardar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Üsküp/21.00)









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