GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılacak.

(Bayburt/13.00/Gümüşhane/16.00)



2- Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Fatih Camisi'ndeki törene iştirak edecek.

(İstanbul/12.56)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelecek, AK Parti Merkez İlçe Kongresine katılacak.

(Adıyaman/10.00/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Horasan ve Pasinler olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Erzurum/10.00/14.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi'nin tanıtımına katılacak, Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Eğitim Merkezini ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30/12.30)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belediye ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanması törenine, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve işadamlarıyla toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Kongresine iştirak edecek.

(Karabük/11.00/11.45/13.45)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek.

(Antalya/11.00)

2- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Beyrut)



3- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasına, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği-Kayserispor, Trabzonspor-Osmanlıspor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Ankara/14.00/Trabzon/16.30/İstanbul/19.30)

2- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanşında Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Vaci takımını konuk edecek.



(Kastamonu/17.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta, Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ-Anadolu Efes, Muratbey Uşak-Banvit maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/13.00/Eskişehir/15.15/Bursa/17.00/Uşak/19.30)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçıyla sona erecek.

(Hatay/14.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 10. haftasında, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Arkas Spor, Beşiktaş-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası ve Halkbank-Maliye Piyango karşılaşmaları oynanacak.

(Gümüşhane/12.00/ İstanbul/14.00/15.00/Afyonkarahisar/Manisa/15.00/Ankara/17.00)



6- TFF 1. Lig'de 12. haftaya, Samsunspor-Adanaspor, Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor, Altınordu-Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(Samsun/Balıkesir/13.00/İzmir/15.30/Rize/18.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında 4 maç yapılacak.





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