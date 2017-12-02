GÜNDEM ÖZETİ / 2 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım-Narenciye Çalıştayı, muhtarlar toplantısı ile Mezitli Belediyesi toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

(Mersin/10.30/13.30/15.30/17.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını, TÜYAP Fuar Merkezi Endüstri Zirvesi ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarını ziyaret edecek, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatı ile Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulunacak ve ziyaretler gerçekleştirecek.

(Bursa/10.30-16.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl, Tapu ve Kadastro Bölge ile İlbank Bölge Müdürlüklerinin personeliyle kahvaltı yapacak, Tapu ve Kadastro Bölge ile İŞKUR İl Müdürlüklerinin yeni hizmet binalarının temel atma törenine katılacak, diI okulları açılışına iştirak edecek.

(Kayseri/10.00/11.00/12.30)



3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Kars ve Iğdır il kongresine katılacak.

(Kars/13.00/Iğdır/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/13.00)



5- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TASAV tarafından düzenlenecek "Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu" konulu panele katılacak.

(Ankara/16.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Çal ve Güney ilçe kongrelerine katılacak.

(Denizli /11.00/13.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki tüm koruma kurulları üyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan Koruma Kurulları Koordinasyon Toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30)







SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftası, Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.



(Manisa/14.00/Karabük/16.30/İstanbul/19.30)



2- TFF 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor-Denizlispor, MKE Ankaragücü-Ümraniyespor ve Samsunspor-Eskişehirspor maçları oynanacak.

(Rize/Ankara/13.00/Samsun/15.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece-Eskişehir Basket, Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka ve TOFAŞ-Galatasaray Odeabank karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Uşak/İstanbul/15.15/Bursa/20.15)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ-Fenerbahçe ve Çukurova Basketbol-Galatasaray maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Mersin/14.00)

5- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Çanakkale Belediyespor, Halkbank-İlbank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan-VakıfBank maçları oynanacak.



(Bursa/İstanbul/14.00/14.00/14.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Manisa/16.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta maçları yapılacak.

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehir Şehir Koleji karşılaşacak.

(İzmir/16.00)



8- TFF 2. ve 3. Lig'de 15. hafta maçları başlayacak.





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