GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız için Mersin Muğdat Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Mersin/12.50)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ahilik Fonu toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşecek.

(Bağdat/Erbil)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





GÜNCEL

1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.







SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta, Fenerbahçe-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçlarıyla sona erecek.



(İstanbul/19.00/21.00)





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