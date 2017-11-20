GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Genel Kurulunda 26. Dönem 2. Devre için Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

(TBMM/14.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek 18. Ulusal Çocuk Forumu'na katılacak.

(TBMM/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Davranışsal Kamu Politikaları Projesi"nin tanıtımı ve imza törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Uluslararası e-Ticaret Zirvesi”ne iştirak edecek.

(Antalya/09.30)



3- TÜİK tarafından ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi istatistikleri açıklanacak.



(Ankara /10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Beyrut)

2- Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de bulunduğu, 86'sı tutuklu 224 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

- İzmir'de, darbe girişimine ilişkin davada aralarında örgüt elebaşı Gülen'in de bulunduğu 279 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(İzmir/09.00)



- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin 33'ü tutuklu 83 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.



(İzmir/09.30)







KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin açılışına katılacak.

(Ordu/10.00)





SPOR

1- Süper Lig'de 12. hafta, Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçıyla tamamlanacak.



(Karabük/20.00)



2- TFF 1. Lig'de 12. haftanın son maçında Gaziantepspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00)



3- Beşiktaş-Porto UEFA Şampiyonlar Ligi maçına doğru.

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

- Portekiz ekibi hazırlıklarını Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.00/17.30/18.15)





***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.