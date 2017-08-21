GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'de Kral 2. Abdullah tarafından El-Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, 2. Abdullah ile yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Ürdün)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'a resmi ziyareti kapsamında Istana Sarayı'nda Başbakan Lee Hsien Loong tarafından resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ve Başbakan Lee ile ayrı ayrı görüşecek, Lee ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Yıldırım, Singapur Ulusal Orkide Bahçesi'ndeki orkide isimlendirilme törenine, Türkiye-Singapur İş Forumu'na ve "Singapore Lecture" konferansına katılacak.

(Singapur)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Müfredat Bilgilendirme Toplantısına" katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)



2- Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Servet Yılmaz, düzenlenecek törenle görevini Mahmut Karaaslan'dan devralacak.

(Ankara/10.00)





KÜLTÜR SANAT

1- "6. Uluslararası Klarnet Festivali"nin basın toplantısı Ritz Carlton Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Zorlu Performans Sanatları Merkezinin yeni sezon tanıtım lansmanı Zorlu PSM'de yapılacak

(İstanbul/20.00)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 71, 75, 85 ve 98 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak. Türkiye adına 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00)

2- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

(Berlin/14.30)

3- Süper Lig'de 2. hafta Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

(Konya/21.45)

4- TFF 1. Lig'de 2. haftanın son maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45)

5- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü oynayacakları rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli takım son antrenmanını aynı statta yapacak.

(Sevilla/19.30/20.00)





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