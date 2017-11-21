GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(TBMM/11.30/Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

3- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'nde Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury'yi kabul edecek.

(Ankara/17.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Hak-İş tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Kapanış Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den...

- TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)









EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Uluslararası E-Ticaret Konferansı Bakanlar Oturumu"na katılacak. Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile konferansın kapanışında da bulunacak.

(Antalya/14.00/16.00)

3- TÜİK, 2016 yılı belediye su ile bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya'da koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkedeki siyasi krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Berlin)

2- Hamas ve Fetih hareketleri arasında 12 Ekim'de imzalanan anlaşmayı gözden geçirmek için Filistinli gruplar Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak.

(Kahire)

3- Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

(Kahire)

4- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)









GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 279 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin 33'ü tutuklu 83 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/09.30)

2- Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

3- İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Birinci Arabuluculuk Konferansı, İstanbul Intercontinental Otel'de yapılacak.

(İstanbul/09.00)

4- İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Cumhuriyet gazetesinin internet genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları başlayacak.

- Beşiktaş, G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımını konuk edecek

- Ligde ayrıca Spartak Moskova-Maribor, Sevilla-Liverpool, Manchester City-Feyenoord, Napoli-Shakhtar Donetsk, Monaco-Leipzig, APOEL-Real Madrid ve Borussia Dortmund-Tottenham maçları oynanacak.

(İstanbul/Moskova/20.00/Sevilla/Manchester/Napoli/Monaco/Lefkoşa/Dortmund/22.45)

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