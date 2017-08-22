GÜNDEM ÖZETİ / 22 AĞUSTOS 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ziyaret edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Bilecik/11.00/Bursa/15.30)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ile ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenlerine katılacak.

- Eroğlu Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı için düzenlenen törenlere iştirak edecek.

(Niğde/09.30-11.30/Aksaray/14.00-15.30)

3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, epilepsi hastası Kadir Kaya'yı tedavi gördüğü Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ilk yarısına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine Müsteşarlığı, 2 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

(Ankara)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüşecek.

(Belgrad)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

2- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Gabriela Cowperthwaite'nin yönettiği "Sadakat Yolunda" filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapılacak.

(İstanbul/10.30)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.



- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 59, 66, 80 ve 130 kilolarda madalyalar sahibini bulacak.



- Türkiye adına 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 80 kiloda Aslan Atem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.



(Paris)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanşlar 5 maçla başlayacak.



- Medipol Başakşehir, 2-1 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

(Sevilla/21.45)

3- Futbolda Türkiye Kupası 1. tur maçları yapılacak.











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