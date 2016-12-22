GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2016

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, TÜRKPA hizmet binasının açılışına katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüşecek.

(Bakü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, iki bakanlık arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

(14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören tasarı görüşülecek.

(11.00)

- FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı dinleyecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Temiz Teknoloji Yenilikçi İş Fikirleri Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve Ödül Töreni’ne katılacak.

(Ankara/09.30-12.15)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'daki e-ticaret toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

4- TÜİK tarafından 2015 yılına ilişkin "Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri" açıklanacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi'nin Halep konusunda bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacak.

(Cidde)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede görüşecek.

(Lefkoşa)

3- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek.

(Astana)



4- Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Suudi Arabistan'daki temasları izleniyor.

(Riyad)

5- Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı, Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı terör gruplarının kuşatmasındaki doğu Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye süreci ile iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep-İdlib-Şam-Hama-Humus-Lazkiye)

6- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)





GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)







KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özel Fener Rum Lisesi ve İlköğretim Okulunda düzenlenecek "Geçmiş ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panayia Kilisesi" programına katılacak.

(İstanbul/18.00)







SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Vodafone Arena'da dayanışma maçı yapacak.

(İstanbul/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. haftasında, C Grubu'nda Arkas Spor, Almanya'nın Friedrichshafen, E Grubu'nda ise Halkbank, Rusya'nın Belogorie takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Friedrichshafen/22.00/Belgorod/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 3. hafta 4 maçla tamamlanacak.

- C Grubu'nda Menemen Belediyespor-Fenerbahçe, D Grubu'nda Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği, G Grubu'nda Aydınspor 1923-Bursaspor, H Grubu'nda da Trabzonspor-Kızılcabölükspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30/Kayseri/16.30/Aydın/14.00/Trabzon/18.30)





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