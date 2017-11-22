GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



- Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Soçi) (Görüntülü/Fotoğraflı)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısı ile CHP MYK toplantısına katılacak, öğretmenlerle buluşacak.

(Ankara/10.00/12.00/İstanbul/20.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Borsa İstanbul’da yapılacak Türkiye Girişimcilik Zirvesi’ne katılacak.

(İstanbul/10.00) ​

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sudan'ın başkenti Hartum'da Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nin açılış törenine katılacak. Kurtulmuş ardından Osmanlı paşalarının türbelerini, Mescid-i Kebir’i ve Ulusal Müze'yi ziyaret edecek.

(Hartum)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "81 İl 81 İyi Örnek Sergisi" açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak. Eroğlu ayrıca, Turcomoney Dergisi tarafından düzenlenecek "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödül Merasimi"ne iştirak edecek.

((Ankara/11.00/İstanbul/20.30)

6- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Girişimcilik Zirvesi ve İstihdam Sözünü Tutanlar Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.40)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 33. İSEDAK Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi ile 2016'ya ilişkin belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım ve savaş suçları zanlısı eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki kararını açıklayacak.

(Lahey)

2- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Beyrut)

3- Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suriye muhalefetinin toplantısı izlenecek.

(Riyad)

4- Almanya'da koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkedeki siyasi krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Berlin)

5- Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali" kapsamında "Sinemada Dijital Dönüşüm ve Dağıtım" başlıklı söyleşi, The Marmara Pera'da yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanması ile birleşen TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 99 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/11.00)



- İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 279 sanığın yargılanması, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.

(İzmir/09.30)

- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin 33'ü tutuklu 83 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/09.30)

2- Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu devam ediyor.

(İstanbul/10.00)

3- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. Toplantısı, Bakanlar Oturumu açılış töreni ve Bakanlar Çalışma Oturumu ile sürecek.

(İstanbul/10.00/14.30)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlanacak.

- CSKA Moskova-Benfica, Karabağ-Chelsea, Basel-Manchester United, Anderlecht-Bayern Münih, Paris Saint Germain-Celtic, Atletico Madrid-Roma, Juventus-Barcelona ve Sporting Lizbon-Olympiakos maçları yapılacak.

(Moskova/Bakü/20.00/Basel/Brüksel/Paris/Madrid/Torino/Lizbon/22.45)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi-Wisla Can Pack, Galatasaray-CCC Polkowice ve Fenerbahçe Perfumerias Avenida maçları oynanacak.

(İstanbul/18.30/19.30/20.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Ruzemberok, Olympiakos-Beşiktaş ve Sleza-Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

(Mersin/18.30/Atina/19.00/Sleza/21.00)

4- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında İnegöl Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(Bursa/18.00)

5- Ludogorets-Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçına doğru

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorets Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-lacivertliler, son çalışmasını Ludogorets Arena'da yapacak.

(Razgrad19.00/19.30)

6- Atiker Konyaspor-Marsilya maçına doğru

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını gerçekleştirecek.

- Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

(Konya/18.00/19.00/20.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında Aksaray Belediyespor ile Zağnosspor, 9. hafta erteleme maçında ise Polatlı Belediyespor ile Ardeşen Gençlik karşılaşacak.

(Aksaray/15.00/Ankara/17.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig 8. hafta maçında Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

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