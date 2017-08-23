GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'daki temasları izleniyor.

(Hanoi)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplanacak. Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00/16.41)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dünya Turizm Örgütü Avrupa Bölgesel Komisyonu'na üye büyükelçi ve temsilcilerle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Salih Merdad'ı makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkları arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreni, TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının açılışına katılacak. Bakan Demircan, TOBB ETÜ'de Teknoloji Merkezi Laboratuvarını ziyaret edecek.

(Ankara/12.00/16.00)

2- TÜİK, 2016 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenleyeceği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarını, kurbanlık hayvan varlığını ve üreticilerin beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşecek ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelecek. Çavuşoğlu, daha sonra Erbil'e geçerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.

(Bağdat/Erbil)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret edecek. Bakan Fakıbaba daha sonra, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic ve Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Semsudin Dedic ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.

(Saraybosna)

3- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Aralarında Nazif Tunç'un da bulunduğu bazı yönetmenler, Yücel Çakmaklı'nın vefatının 8. yılı dolayısıyla mezarını ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 55, 58, 63 ve 75 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 55 kiloda Bediha Gün, 58 kiloda Ayşe Vatansever, 63 kiloda Hafize Şahin, 75 kiloda da Yasemin Adar mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00)

2- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Vodafone Park'taki Kartal Yuvası'nda imza gününe katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Berlin/20.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanşlar 5 maçla tamamlanacak ve gruplarda mücadele edecek ekipler belli olacak.

5- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın oynayacakları rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/16.00/18.30)

6- Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Fenerbahçe ile yarın oynayacakları rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Vardar, Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.00)

7- Futbolda Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30)





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