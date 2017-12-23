GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı ve üyeleri ile bir araya gelecek, partisinin yeni il binasının açılışını yapacak.

(Kocaeli/11.30/13.30/15.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Yakutiye ve Palandöken ilçe kongrelerine katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Bursa/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce yıl sonu değerlendirme ve yatırım programı toplantısına ve Düzce Üniversitesinde teknopark açılışına iştirak edecek.

(Düzce/10.00/12.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Darende İlçe Kongresi'ne, Kayseri'de Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni ile Kayseri Sanayi Odasının Sanayi Gecesi'ne katılacak.

(Malatya/11.00/Kayseri/16.00/18.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mezitli ve Erdemli ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Mersin/10.00/14.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)



2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)









SPOR

1- Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor-Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş ve Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Sivas/16.30/Konya/19.30)

2- TFF 1. Lig'in 17. haftası, İstanbulspor-Elazığspor, Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor, Eskişehirspor-Adanaspor ve Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarına sahne olacak.

(İstanbul/Gaziantep/13.00/Eskişehir/Adana/15.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka-Trabzonspor, Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehir Basket-TOFAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.00/Eskişehir/20.15)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bornova Beckerspor-BOTAŞ, Adana ASKİ-Galatasaray, OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/Adana/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/17.00)

5- Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçları TVF Başkent Salonu'nda yapılacak. Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/17.00)

6- Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Adana'da devam ediyor.

(Adana/19.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 13. hafta maçları oynanacak.





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