GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 2 bin 545 engellinin atama törenine katılacak.



(Ankara 11.00 )



2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışına ve bazı etkinliklere iştirak edecek.



(Sivas)



3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ukrayna'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak.



4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00)





EKONOMİ



1- TÜİK, 2016 yılı yaygın eğitim faaliyetleri verileri ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistikleri ile ağustos finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.



(Ankara /14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ



1-Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.



(Telafer)



2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)



4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



(Riyad)





KÜLTÜR SANAT



1- Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi'nde "Kuchipudi" klasik dans resitali düzenlenecek.



(İstanbul/19.15)





SPOR





1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sürüyor. Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 48, 53, 60 ve 69 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.



- Türkiye adına 48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Sümeyye Sezer Zeybek, 60 kiloda Derya Bayhan mindere çıkacak.



(Paris/11.00/20.00)





2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları yapılacak ve gruplarda mücadele edecek takımlar belli olacak.



- Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Ülker Stadı'nda Makedonya temsilcisi Vardar'ı ağırlayacak.



(İstanbul/20.30)





3- Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.



(Monaco/19.00)





4- 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ülker Sports Arena'da Ukrayna ile karşılaşacak.



(İstanbul/20.00)









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