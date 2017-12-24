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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareket edecek.

- Erdoğan, Sudan'da resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmenin ardından El-Beşir, Erdoğan'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek.

- Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi’ne hitap edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanı El-Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

(Ankara/10.00/Sudan)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Killiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mevlid-i Şerif ve anma programına, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresi ile Bal-Göç 17. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Bursa/10.30/12.00/13.00)


EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul / 09.30)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mut ve Bozyazı 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.

(Mersin/10.00- 14.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)

2- Yemen'deki çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)


SPOR

1- Süper Lig'de 17. haftaya, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor-Trabzonspor, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Karabük/14.00/İstanbul/16.30/19.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/17.00/İzmir/19.30)

3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak.

(Ankara/16.30)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol, Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00)

5- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, Ümraniyespor-Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu, Denizlispor-Boluspor, Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Erzurum/13.00/Denizli/15.30/Manisa/18.00)


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