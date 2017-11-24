GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- 24 Kasım Öğretmenler Günü

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul edecek.

- Yılmaz, başkanlığındaki heyetin Anıtkabir ziyaretinin ardından MEB Başöğretmen Salonu'nda öğretmenleri kabul edecek.

(TBMM/15.00/Ankara/09.00/14.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu’yu kabul edecek.

(TBMM/16.15)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince inşa edilen Cevat Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Anaokulu için düzenlenecek açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

4- Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit İmam Hatip Lisesinde Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak, fuar merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tablet dağıtımına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/14.30)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, partisinin Hınıs ve Tekman ilçeleri olağan kongrelerine katılacak.

(Erzurum/11.15/14.00)

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, öğretmeni Osman Çolak'ı evi̇nde ziyaret edecek, cami açılışına katılacak, İrfaniye köyünde okul ziyaretinde bulunacak, Tofaş Spor Salonu'nda Türki̇ye-Letonya basketbol maçını izleyecek.

(Bursa/11.00/12.30/13.30/19.00)

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, Hakimevi'nde gerçekleştirilecek "UYAP-EKİP Entegrasyonu Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)



5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği ziyaret edecek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Şiddeti Önleme Merkezi'nin açılışına katılacak, Engelsiz Kafe'yi, Çocuk Evi'ni ve esnafı ziyaret edecek, Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı​'na iştirak edecek.

(Kırıkkale/10.00/10.30/11.00/11.45/12.30/13.15/14.45)

6- TBMM'den

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesi ile Merkezi̇ Yöneti̇m Bütçe Kanunu Tasarısı ve Merkezi̇ Yöneti̇m Kesi̇n Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

- TBMM Anayasa Komisyonunda, Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cenevre'de Avrupa Serbest Ticaret Birliği Bakanlar Konferansı'na katılacak, üye ülke bakanlarıyla ortak görüşme gerçekleştirecek, İsviçreli mevkidaşı Johann Schneider-Ammann'la bir araya gelecek.

(İsviçre)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hayatımız Maden Çalıştayı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kars-Iğdır Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılacak.

(Kars/10.30-13.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kapıkule Gümrük Kapısı Yolcu Salonu Açılışı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı Temel Atma törenlerine katılacak, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak edecek.

(Edirne/14.00/15.00/17.00)

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Alpaslan Anadolu Lisesi Eğitim Müzesi'nin açılış törenine, Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kars/10.30-12.45)

6- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ticaret ve hizmet ile sanayi iş gücü girdi endekslerini, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ve 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu ile görüşecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği ile Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Belarus ve Moldova arasında 5. Doğu Ortaklık Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret edecek ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

(Brüksel)

4- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa kararını değiştirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Beyrut)

5- Yemen'deki çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi'nin yansımaları izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 86'sı tutuklu 224 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

- İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin 33'ü tutuklu 85 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/09.30)





SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Letonya ile karşılaşacak.

(Bursa/19.00)

2- Süper Lig'in 13. haftası, Osmanlıspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

(Manisa/18.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Hentbol Erkekler Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

(İzmir/20.00)





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