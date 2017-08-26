GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na çelenk koyacak, Kocadere Kamp Alanı'nda 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Çanakkale/08.00/09.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına ve partisinin Bayat ilçe kongresine katılacak.

(Çorum/11.00/13.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Andırın ve Onikişubat ilçe kongreleri ile Onikişubat Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisi açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/13.00/15.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

2- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.

- Şampiyonanın altıncı ve son gününde serbest stil 65, 70, 74 ve 97 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda da Rıza Yıldırım mindere çıkacak.

(Paris/11.00/20.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ülker Sports Arena'da Karadağ ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Süper Lig'de 3. haftaya, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor, Beşiktaş-Bursaspor, Göztepe-Trabzonspor, Kayserispor-Osmanlıspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Malatya/İstanbul/19.45/İzmir/Kayseri/21.45)

4- TFF 1. Lig'de 3. haftaya, Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Denizlispor, Gaziantepspor-Manisaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/19.45/Eskişehir/20.00/Gaziantep/21.45)

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.











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