GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'da

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Havalimanından resmi ziyarette bulunacağı Çad'a hareket edecek.

- Erdoğan, Encemine Uluslararası Havalimanı'​ndaki resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

- Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Deby tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.

- Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havalimanı'na hareket edecek.

(Sudan/Çad)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Ağrı STK Buluşması"na katılacak.

(Ağrı/08.30/11.00)

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ'yi ziyaret edecek, Kadın Kolları İlçe Başkanları ve kadın STK temsilcileri ile yemek programına katılacak ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret edecek.

(Malatya/10.00/12.30/14.00)







EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul edecek.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık imalat sanayi ve kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

3- TÜİK, aralık ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile 2016 yılı imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK konferans salonunda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurulmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının yargılandığı dava Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Davada, sanık savunmalarının alınması planlanıyor.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 42'si tutuklu 52 kişinin yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 83'ü tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerinde bulunduğu 71 kişinin yargılandığı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan örgütün sendikalarından kapatılan Aktif-Sen'in yöneticisi 22 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarıyla kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul)

- Siirt'te FETÖ'nün darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan eski rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

- Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'ın yargılandığı dava görülecek.

(Karabük/15.00)

- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık ile yanında bulunan 5 kişinin yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/14.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Kudüs Platformu" tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okçular Vakfı Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu, Gençlerbirliği-Bursaspor ve Galatasaray-Bucaspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/18.30/İstanbul/20.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda TOFAŞ, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.