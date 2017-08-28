Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek, Ticaret ve Sanayi Odası heyetleri, YÖK onaylı üniversitelerin rektörleri ve STK temsilcilerini kabul edecek.

(Lefkoşa)


EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ikinci çeyrek İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'nın ev sahipliğinde Almanya, İspanya, İtalya, Çad, Nijer ve Libya liderlerinin katılımıyla göç ve Avrupa konusunun ele alınacağı zirve yapılacak.

(Paris)

2- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

(Telafer)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)


SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde Türk sporculardan erkekler 60 kiloda Bekir Özlü tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

2- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Katowice/21.30)

3- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

(New York/18.00)

4- Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Gürcistan temsilcisi Martve'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu 1. Grup'taki üçüncü ve son maçında Litvanya ekibi Gintra Universitetas ile karşılaşacak.

(Tiflis/18.00)

5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/19.00)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5