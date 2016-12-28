GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2016

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu hazırlık toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Etiyopya'da Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Başbakan Hailemariam Desalegn tarafından kabul edilecek.

- İkili temaslarda bulunacak Zeybekci, Türkiye-Etiyopya İş Forumu ile 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak, ülkedeki Türk firmalarını ziyaret edecek.

(Addis Ababa)

3- TÜİK, ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmede bulunacak.

(Ankara/09.15/09.30)

2- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenecek "Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak, Asım'ı Yaşamak" paneline katılacak.



- Avcı ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin tarih, edebiyat, sanat, kültür ve turizm alanındaki akademik birim yöneticileriyle YÖK Konferans Salonu'nda toplantı yapacak.

(Ankara/09.30/14.00)







SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 4. haftaya 6 maçla devam edilecek.



- E Grubu'nda Galatasaray, 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak.



(İstanbul/20.30)



2- Voleybolda Kupa Volley birinci bölüm rövanş maçları başlayacak.





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