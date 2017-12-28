GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 2017 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni ve Resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/14.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valilik ziyaretinin ardından kadın STK'larla görüşecek, partisinin Adana İl Başkanlığına ve Çocuk Evlerine yapacağı ziyaretten sonra İl Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Adana/11.45/12.30/14.00/17.30)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Bakanlığının 2017 yılı faaliyetlerini değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.30)

3- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujiyan Eyaleti Çin Komünist Partisi Daimi Komite Üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng'i kabul edecek.

(TBMM/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

(Batman/14.00/19.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Swiss Hotel'de, Capital 500 Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 10. Yıl Etkinlik Programı'na, ilçe başkanları ile istişare toplantısına ve Muhtarlık Akademisi Sertifika Töreni'ne katılacak

(Malatya/10.30/13.00/14.30)



3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ-Muratlı Çevre Yolu ve Kapaklı-Saray Çevre Yolu açılışıyla Tekirdağ-Hayrabolu Yolu temel atma törenlerine katılacak, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısına iştirak edecek.

(Tekirdağ/10.30/12.00/Ankara/16.00)

4- TÜİK, aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi, ekim ayına ilişkin katı yakıtlar verileri ile 2016 yılı maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Merkez Bankası kasım uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini ve ekim konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

3- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'nde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de arasında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.30)

- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan 9'u tutuklu, 8'i firari 19'u eski askerin yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33’ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)



- Askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir / 09.30)

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazma hazırlığındayken kaçırılarak öldürülen gazeteci Haydar Meriç'in de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesi iddiasıyla örgüt elebaşı Gülen'in dahil olduğu 20'si tutuklu 3’ü firari, 33 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(Kırklareli / 09.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/ 09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda devam eden Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı izleyecek.

(Rize/17.30)

2- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor ve Beşiktaş-Osmanlıspor maçları yapılacak.

(Bolu/16.30/İstanbul/20.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)





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