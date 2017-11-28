GÜNDEM ÖZETİ / 28 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920















1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arnavutluk Cumhuriyeti Milli Gün ve Zafer Bayramı Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/19:00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hürriyet Gazetesi İnşaat Kurultayı (Sign Of The City Awards)" programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan Down Şefler Türkiye Projesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında fidan dikim törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Muhtemel Etkileri" konulu çalıştaya ilişkin basın toplantısı yapacak ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca düzenlenecek "Türk Dünyası Salı Konferansları" kapsamındaki etkinliğe katılacak.

(Ankara/16.30/19.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bilkent Üniversitesi Politik Düşünce Kulübü’ne konuk olacak.

(Ankara/17.30)

8- TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)









EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, kasım ayı ekonomik güven ve temmuz-eylül dönemi inşaat iş gücü girdi endeksleri ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Okul sütü ihalesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.00)









DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır Hariri ile bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkedeki koalisyon krizine çözüm bulmak amacıyla yaptığı görüşmeler kapsamında Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles'i kabul edecek.

(Berlin)

3- Pakistan'da seçim yasası değişikliğini protesto eden gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların uzlaşıyla sona ermesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad)

4- Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/09.30)





- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Yargıtay üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde başlanacak.

(Ankara)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ /PDY çatı davasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- FETÖ'nün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yapılanmasına ilişkin 23'ü tutuklu, 78 sanığın yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara)

- Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince Adana Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 170'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/10.00)





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 5. turu, Kars 36 Spor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Grand Medical Manisaspor, Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Sivas Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Kars/13.00/İstanbul/14.30/Ankara/14.45/18.00/İstanbul/20.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes-Muratbey Uşak ve Fenerbahçe Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/20.15)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

