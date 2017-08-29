GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın 4. gününde Kocadere köyünde kahvaltıya katılacak, Adalet Anıtı'na isim yazılmasına iştirak edecek, Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi'ni açıklayacak.

(Çanakkale/08.30/10.00/17.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıslı Türk basın mensuplarıyla buluşacak, çeşitli temaslar gerçekleştirecek ve halkla bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bala Kaymakamlığını, AK Parti İlçe Başkanlığını, Bala Belediyesini ve Bala pazar yerini ziyaret edecek, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.30-12.50)





3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından bilgi alarak, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunacak.

(Çanakkale/14.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Sarıkamış İlçe Kongresi'ne katılacak, Kafkas Harekatı Araştırma Merkezi ile Kars Lojistik Merkezi inşaatında inceleme yapacak, Valiliği ziyaret edecek, Kalem Kitap Kahve Evi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-16.30)





EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi ile temmuz ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğunun yeni hizmet ve rezidans binasının resmi açılışını yapacak.

(Ankara/10.30/11.45/Milano)

2- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde Türk sporculardan erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.45/18.45)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.15)

4- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 4 maçla başlayacak.

5- Hentbolda Kadınlar Süper Kupa maçında Kastamonu Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İzmir/19.30)

6- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.









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