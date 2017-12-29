GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomiye Değer Katanlar 2017 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/19.30)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AFAD Yüksek Kurulu Toplantısı'na katılacak.

- Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Yıldızları Sergisi ve Sunumu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30/15.00)







EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK'ta, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi - 2017" sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00)



3- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile 2017 yılı bitkisel üretim verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09,30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de arasında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.30)

- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince darbe girişimi sırasında, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan 9'u tutuklu, 8'i firari 19'u eski askerin yargılanmasına Çağlayan Adliyesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33’ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/ 09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güneysu Gençlik Merkezi ve Gündoğdu Su Sporları Tesisi’nin temel atma törenlerine iştirak edecek.

(Rize/13.00/14.00)

2- İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda AA Spor Masası'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi 15. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla karşılaşacak.



(İstanbul/20.30)





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