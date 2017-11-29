GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "375 Tesisin Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- 8. Boğaziçi Zirvesi devam ediyor.

- Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak zirveye katılacak.

(İstanbul/13.30/10.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

- Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Stratejik Ürün Destek Programı" kapsamında BTK ile KOSGEB arasında protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası Kasım ayı Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı ile NETAŞ'ın 50. Yıl Ankara Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)



5- TÜİK, 2016 yılı belediye atık istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye görüşmelerinin 8. turu yapılacak. BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura rejim ve muhalefet heyetiyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY), daha önce toplam 111 yıl hapse mahkum edilen eski Hırvat komutanların temyiz duruşması yapılacak.

(Lahey/Saraybosna)

3- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH İnsani Yardım Vakfının banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin terör örgütüne aktarıldığı iddiasıyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 kişinin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşması Silivri'de yapılacak.

(İstanbul/09.30)



- "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK'daki mensupları hakkında açılan davada 48'i tutuklu, 23'ü firari 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 170'i tutuklu 527 sanığın yargılanması sürecek.

(Konya/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor, Kasımpaşa-Boluspor, Demir Grup Sivasspor-Bucaspor, Kardemir Karabükspor-İstanbulspor, Adanaspor-Bursaspor ve Fenerbahçe-Adana Demirspor maçları oynanacak.

(Batman/13.00/İstanbul/14.30/Sivas/16.00/Karabük/16.30/Adana/18.45/İstanbul/20.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Lig 8. haftasında Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Galatasaray Odeabank-Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka-Eskişehir Basket ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Gaziantep/İstanbul/18.00/İstanbul/20.15/20.15/)

3- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

(Atina/20.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe ve Dinamo Kursk-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/18.30/Kursk/19.00)





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