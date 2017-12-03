GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı ile Muş 6. olağan il kongrelerine katılacak.

(Ağrı/13.00/Muş/16.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mevlid-i Nebi programına, partisinin Gürsu ve Yenişehir ilçe kongrelerine iştirak edecek, Bursa Gücü Ampute-Samsun Engelliler futbol müsabakasını izleyecek ve Yıldırım Belediyesi Yediselviler Hizmet Binası Davutkadı Aile Sağlık Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Bursa/11.00-17.00)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Altındağ İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afşin ve Göksun ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/12.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi 6. Olağan Kongresi'nde katılacak.

(Tekirdağ/13.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis Valiliğini ziyaret edecek, TSO ve işadamları ile toplantı yapacak, Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarında incelemede bulunacak.

(Kilis/12.30-15.45)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- Süper Lig'de 14. haftaya, Atiker Konyaspor-Bursaspor, Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir-Osmanlıspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Ankara/14.00/İstanbul/16.30/19.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Banvit, Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş, Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Sakarya/13.00/Trabzon/15.15/Giresun/17.00/İstanbul/19.30)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftası, Canik Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ, Beşiktaş-Bornova Beckerspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Samsun/14.00/İstanbul/15.00/16.00/Hatay/16.30)

4- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'yi konuk edecek.

(Kocaeli/16.00)

5- Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanacak.

6- TFF 1. Lig'in 14. haftasına, Boluspor-Adanaspor, Gaziantepspor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/Gaziantep/13.00/Adana/Balıkesir/15.30)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplarda 15. hafta müsabakaları tamamlanacak.









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