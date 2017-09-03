GÜNDEM ÖZETİ / 3 EYLÜL 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İhsaniye, Dazkırı, Dinar ve Sinanpaşa ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-17.30)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Beyköy, Kaynaşlı, Yığılca, Boğaziçi ve Akçakoca ilçeleriyle Teknopark'ta ziyaretlerde bulunacak.

(Düzce/11.00-18.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan Çamlıyayla ilçesi ile Ayvagediği ve Avgadı Yaylalarında vatandaşlarla bayramlaşacak, Mersin Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Mersin/11.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin’in ev sahipliğini üstlendiği 9. BRICS Zirvesi’nin açılış oturumu yapılacak.

(Şiamın)

2- Dünya genelinde Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor.

(Kudüs/Mekke/Medine/Berlin/Londra/Moskova/Tunus/Addis Ababa)

3- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde A ve B gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- A Grubu'nda Fransa-İzlanda, Slovenya-Yunanistan, Finlandiya-Polonya, B Grubu'nda ise Gürcistan Ukrayna, Litvanya-İtalya, Almanya-İsrail karşı karşıya gelecek.

(Helsinki/Tel Aviv)

2- Dünya Judo Şampiyonası, takım müsabakalarıyla sona erecek.

(Budapeşte)

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Monza/15.00)









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