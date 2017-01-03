GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek ve Kişisel Verileri Koruma Kurulundan boşalan iki üyelik için seçim yapılacak.

(TBMM/15.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin aralık ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, 2016 yılı ihracat verilerini değerlendirecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu’nda incelemede bulunacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, aralık ayı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine, 5 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





GÜNCEL

1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca düzenlenen "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyasında toplanan yardımların yer aldığı 100 tırın, Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlanması törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit-Aris ve Stelmet-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.

(Balıkesir/20.00/Zielona Gora/20.30)

3- Voleybolda kadın milli takımlarının yeni antrenörü Giovanni Guidetti ve erkek milli takımlarının yeni antrenörü Joshko Milenkoski için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

3- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki kampları takip ediliyor.





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