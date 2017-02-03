GÜNDEM ÖZETİ / 3 Şubat 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.15)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve İl Özel İdaresi'nde brifing alacak.

(Yozgat/11.30/12.00/14.30)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Pendik'te "Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması ile Gaziosmanpaşa'da Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00-14.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2016 Yılı Değerlendirme ve Fikirtepe Konulu Basın Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)





EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'nda, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi İşbirliği Protokolü imza, Hilton Otel'de Ege İhracatçı Birliği İhracatın Yükselen Yıldızları ödül törenlerine katılacak.

(İzmir/15.30/16.30)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binası açılışına, IPARD Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne ve Van Güçbirliği Platformunca düzenlenen "tarım" konulu toplantıya iştirak edecek.

(Van/11.00/13.00/14.00)



3- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Albaraka Türk Sanat Galerisi ve Akademisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.30)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank-Panathinaikos Superfoods ve Kızılyıldız MTS-Anadolu Efes maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Belgrad/22.45)





***









Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







