GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Edirne/13.00/14.45/Kırklareli/16.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il kongresine katılacak.

(Adana/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin kahvaltısı ile AK Parti Osmangazi ve Gemlik ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Bursa/10.00/14.00/19.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar doğalgaz verme törenine katılacak.

(Kayseri /13.30)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt ilçe Tunceli il kongrelerine iştirak edecek.



(Malatya/10.00/Tunceli/13.00)



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Karatay ve Meram ilçe kongrelerine katılacak.

(Konya/11.00/14.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

- Bak ayrıca AK Parti Gümüşhane İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Bayburt/13.00/Gümüşhane/16.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Muratbey Uşak-Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank ve TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece maçları oynanacak.

(Sakarya/13.00/Uşak/15.15/İstanbul/17.00/Bursa/20.15)



2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor, Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.

(Hatay/13.30/Mersin/Samsun/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/16.30/19.00)







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