GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkar odaları temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, şehitlik ve mezarlık ziyaretinde bulunacak.

(Malatya/09.30/11.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ilçesi ve Gökçedere beldesini ziyaret edecek, Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışına katılacak ve Bayburt Belediyesinin canlı hayvan pazarında inceleme yapacak.

(Bayburt/10.45-17.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde A ve B gruplarında ilk müsabakalar yapılacak.

- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki A Grubu'nda Slovenya-Polonya, İzlanda-Yunanistan, Fransa-Finlandiya, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki B Grubu'nda ise Almanya-Ukrayna, Litvanya-Gürcistan, İtalya-İsrail karşı karşıya gelecek.

(Helsinki/13.45/16.30/20.00/Tel Aviv/15.45/18.30/21.30)

2- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan erkekler 81 kiloda İlker Güldüren tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

3- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da çeyrek final maçlarıyla sürüyor.

4- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta, A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.

5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanlarla sürdürecek.

- Milliler, Ukrayna maçı için Kharkiv'e gidecek.

(İstanbul/10.30/15.00)

6- Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Prag/18.00)

7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor maçıyla tamamlanacak.



(Trabzon/14.00)



8- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.





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