GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2016

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Kilis/14.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/14.30)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Kayseri Bilim Merkezinin tanıtımına katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına, Erciyes Teknoparka ve Zincidere 1. Komando Tugayına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00-19.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beşiktaş'ta terör saldırısının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirecek ve 2017 hedeflerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(Ankara/19.00-23.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- "İstanbul'daki Türkistan Tekkeleri" kitabının tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)





SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya, Banvit-Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İstanbul/15.00/Trabzon/17.00)







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