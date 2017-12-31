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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Belediyesi Hamsi Şöleni'ne ve AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılacak.

(Rize/11.00/13.00)

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yeni yılı Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde karşılayacak, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret edecek.

(Samsun/00.00)


EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Kongresine katılacak.

(Düzce/14.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara YHT Gar’da yolcuların yeni yılını kutlayacak.

(Ankara/21.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)


GÜNCEL

1- Büyük ikramiyesi 61 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(Ankara/19.00/23.45)


SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka,
Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Balıkesir/15.15/Giresun/19.30)


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31 ARALIK 2017 AA GÜNDEM ÖZETİ
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