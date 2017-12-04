GÜNDEM ÖZETİ / 4 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile TBMM Kabatepe Parkı'nda, Palamut Toplama Şenliği'ne katılacak.

(TBMM/10.15)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

- AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca partinin genel merkezinde "Engelleri Aşanlar 2017" programı düzenlenecek.

(Ankara/13.30)







EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'ya iadesiyle ilgili mahkemeye çıkacak.

(Brüksel)

3- Yemen'de yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral, Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 85 sanıklı dava görülecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin yargılandığı davanın duruşması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılacak.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 26 tutuklu sanığın yargılandığı Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı darbe davası Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 30 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılandığı dava, Bölge Adliye Mahkemesinde görülecek.

(Adana/09.30)





SPOR

1- Süper Lig'de 14. hafta, Trabzonspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Antalya/20.00)



2- TFF 1. Lig'de 14. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Grandmedical Manisaspor karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/18.00)





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