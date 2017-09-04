GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti teşkilatının bayramlaşma programı ile Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

(Sivas/11.00-15.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bayramlaşma merasimlerine iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/13.30/15.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumuna katılarak "Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.

(Slovenya)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde C ve D gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Macaristan-Çekya, Karadağ-Hırvatistan, İspanya-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Letonya-Büyük Britanya, Belçika-Rusya, Sırbistan-Türkiye karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.15/17.00/21.00/Cluj Napoca/15.00/17.45/20.30)



2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu 8. hafta maçının hazırlıklarını Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi aynı statta basın toplantısı düzenleyecek.

- Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki idman öncesi basın toplantısı yapacak.

(Eskişehir/18.15/18.45/19.30/20.00)





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