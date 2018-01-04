GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Siirt/14.30/17.30)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezini, Aile Destek Merkezini ve esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Teşkilatı ile buluşma programına katılacak, Çocuk Evleri Sitesine ziyarette bulunacak ve il değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Bitlis/16.15-21.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlıkta "2017 Yılı ve Değerlendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)



4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi’nde incelemede bulunacak, külliyede görevli idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelecek, yapımı tamamlanan 18 eğitim kurumunun toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Bursa/11.30-17.00)



5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Konya/13.30)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MÜSİAD Genel Merkezi'nde "Ticari işlemlerde Taşınır Rehin Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili Paneli"ne katılacak, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/14.00)



2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile makamında ikili görüşmelerde bulunacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dernek genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, 2017 üretici-tüketici fiyatlarını değerlendirecek.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı yaparak medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/13.00)



2- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz'da, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 2'si firari 9 eski subayın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz'da, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılanmasına Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.



(İstanbul/10.00)

- İzmir'de, "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00)

- Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında yer aldığı 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davaya Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Denizli/09.30)

- Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik hakkında 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(Uşak/11.00)

- Mersin'de, darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu, 2'si firari 21'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Mersin/09.00)

- Siirt'te, darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017-2018 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşılaşacak.



(Atina/22.15)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Enisey-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-TTT Riga maçları yapılacak.



(Krasnoyarsk/12.00/Mersin/18.30)



3- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 3. maçında, Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



(Aksaray/18.00)



4- Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.







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