GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay konferans salonunda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılacak.

(Slovenya)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde A, B, C ve D gruplarında dördüncü maçlar yapılacak.

- D Grubu'nda yer alan Türkiye, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 8. hafta müsabakaları oynanacak.

- I Grubu'nda yer alan Türkiye, Yeni Eskişehir Stadı'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/21.45)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Louvain/21.00)





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