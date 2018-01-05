GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Fransa'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Macron, daha sonra heyetler arası resmi öğle yemeğine katılacak. İki Cumhurbaşkanı daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/Paris)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı"na katılacak.

(Bursa/09.30)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Fethi Sekin ve Musa Can için düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(İzmir/10.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Van/11.00/14.15/15.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, esnafla kahvaltı yapacak, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ile Çay-Kur İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek. Bakan Bak, çay ve su ürünleri sektörel değerlendirme toplantılarına katılacak, balıkçılarla denize açılacak, genç çiftçilerle bir araya gelecek ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Rize/07.30-18.30)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Fethi Sekin için düzenlenecek anma törenine ve İzmir Uyuşturucu ile Mücadele ve Güvenlik Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/10.00/11.00)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı", Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) açılışı ve Uludağ Milli Parkı Turizm Tesisleri Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/09.30/14.15/14.45)

7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi ile partisinin il teşkilatını ziyaret edecek, "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni" katılarak halka hitap edecek.

(Adana/14.15/15.00/16.00)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Antalya'yı Dinliyoruz" programının açılışına katılacak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin de aralarında bulunduğu çeşitli yerleri ziyaret edecek.

(Antalya/09.30-19.00)





EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunacak, Çay Sektörü ve Su Ürünleri Sektörel Değerlendirme Toplantılarına katılacak.

(Rize/10.30-13.45)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Hamamönü Şubesi açılışı ve PTT- Mehmet Akif İnan Vakfı İndirimli Kart Projesi Protokol Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 2017 yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim-aralık dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )









DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)









GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Dünyadaki cennetimiz: Aile" başlıklı cuma hutbesini irad edecek.

(Ankara/13.00)

2- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)











SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)





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