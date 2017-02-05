GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP il ve ilçe başkanları ortak toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, Bi̇rli̇k Vakfı Ahmet Aktaş Öğrenci̇ Yurdunda gençlerle buluşacak, Ensar Vakfını ziyaret edecek, AK Parti̇ İl Danışma Mecli̇si̇ ile Yıldırım i̇lçesi̇ Mi̇llet Mahallesi̇ Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/10.00-19.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde AK Parti Çubuk İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Gebze Gençlik Kolları üyeleriyle buluşacak.

(Kocaeli/10.30)





EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Balıklıgöl, Haleplibahçe ve Şanlıurfa Müzesini ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliğe, Belediyeye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Aksaray/13.00/13.30/14.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentive, İran'da resmi temaslarda bulunacak.

(Tahran)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor, Atiker Konyaspor-Ümraniyespor, Kasımpaşa-Osmanlıspor, Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Manisa/12.30/Konya/15.30/İstanbul/16.15/20.30)

2- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası, Mısır ile Kamerun arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Libreville/22.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Banvit maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Ankara/16.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftası Fenerbahçe-Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/Hatay/16.30)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftası 5 müsabakayla sona erecek.

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 16. hafta, Bayanlar Süper Lig'de ise 17. hafta maçları tamamlanacak.

8- Futbolda Spor Toto 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 23, 2 ve 3. gruplarda ise 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.





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