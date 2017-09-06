GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan Yurdakul için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, ardından parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.54/14.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi ile Smart Future Expo açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile ayrı ayrı görüştükten sonra Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılacak, mevkidaşlarıyla düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Çağdaş Türk Ressamları Sergisi’ni ziyaret edecek.

- Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddeti görüşmek üzere Bangladeş’e gidecek.

(Bakü/Dakka)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın yedinci gününde A ve B gruplarında beşinci ve son maçlar yapılacak.

- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki A Grubu maçlarında Slovenya-Fransa, Yunanistan-Polonya, Finlandiya-İzlanda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki B Grubu müsabakalarında ise Almanya-Litvanya, Gürcistan-İtalya, İsrail-Ukrayna karşılaşacak.

(Helsinki/Tel Aviv/14.45/17.30/20.45)













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