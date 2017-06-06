GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

(15.00/16.00)









EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğimi Koruyorum" isimli sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı ve ödül törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile toplantı yapacak.

(Ankara/18.00)

4- TÜİK, 2016 yılına ilişkin yetişkin eğitimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)









DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)









KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehit aileleri ve gazilerle Şoförler Odası'nda iftar yapacak.

(Eskişehir/20.30)









SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak.

(Portoroz/19.30)









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