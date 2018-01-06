GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/ 11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.30)

2 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey İlçe Kongresi'nde, GASKİ Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'nde ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı'nda yer alacak.

(Gaziantep/10.00/14.00/17.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki "Okçuluk Benim Sporum Projesi" lansman programına iştirak edecek.



(İstanbul/12.30)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın Merkez Terzibaba Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Erzincan/12.30)

5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin partilerinin Kırşehir İl Kongresi'ne katılacak.

Şahin, Nevşehir İl Kongresi'nde de bulunacak.

(Kırşehir/16.00/Nevşehir/13.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Kadın Akademisi'nde konuşacak.

(İstanbul/11.00)





EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin Divan Toplantısı'na katılacak.

(Konya/09.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı ve meşaleli kayak gösterisi etkinliğine katılacak.

(Kars/13.30/17.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Trabzonspor-TOFAŞ, Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00/Eskişehir/20.15)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor, Adana ASKİ-Fenerbahçe, OGM Ormanspor-Galatasaray, İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol ve Beşiktaş-BOTAŞ maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Adana/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/16.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor ve Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/Manisa/14.00)

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