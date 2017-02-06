GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen ders başı yapacak.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılışı ve "okul sütü dağıtımı" dolayısıyla Batıkent Kent Koop İlkokulu'nda düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "okul sütü programı" 6. yılı dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/10.00)



2- TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)

3- Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirilecek.



(Ankara/14.30)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)







KÜLTÜR SANAT

1- Film-San Vakfı tarafından hayata geçirilen "Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi", Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)







SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Galatasaray Odeabank ile TOFAŞ, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00)



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