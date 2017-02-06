Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Turizm gelirleri AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune oyun fuarı sağlık harcamaları
BES, Türkiye için büyük bir adım
BES ülke için büyük bir...
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen ders başı yapacak.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılışı ve "okul sütü dağıtımı" dolayısıyla Batıkent Kent Koop İlkokulu'nda düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "okul sütü programı" 6. yılı dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.30)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


KÜLTÜR SANAT

1- Film-San Vakfı tarafından hayata geçirilen "Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi", Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)


SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Galatasaray Odeabank ile TOFAŞ, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
6 ŞUBAT 2017 GÜNDEM ÖZETİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.