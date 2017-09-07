GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenecek Eğitim Çalıştayının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zabıta Teşkilatının 191'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası sebebiyle Zabıta Teşkilatı temsilcilerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul edecek.

(Ankara/13.30)





2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde Sivas Tanıtım Etkinliği ile Sivas'a Değer Katanlar Ödül Törenine katılacak.

(Sivas/13.30/15.00)



- Yılmaz, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/12.00/12.30)







EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşecek.

(Ankara/11.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara İli Tarımsal Sulama Çalıştayına katılacak.

(Ankara/09.00)

3- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00)

4- TÜİK, Nisan-Haziran 2017 dönemini kapsayan yılın 2. çeyreğine ilişkin "İş gücü maliyeti endeksi"ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara /14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.

(Cox's Bazar)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde C ve D gruplarında beşinci ve son maçlar yapılacak.

- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Çekya-Hırvatistan, Macaristan-İspanya, Karadağ-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Rusya-Büyük Britanya, Belçika-Sırbistan, Letonya-Türkiye karşı karşıya gelecek.

(Cluj Napoca/İstanbul/14.30/17.15/20.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)









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