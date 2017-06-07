GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı George Tsereteli ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

- Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü açılışına ve iftar yemeğine katılacak.

(Ankara/11.00/Burdur/18.00/20.25)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.15)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Merkez Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi'nde şehit uzman çavuş Nejat Yaman'ın cenaze törenine katılacak.

(Samsun/12.41)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

- Yılmaz ayrıca ile Etiyopya Ulusal Günü kutlamasına katılacak.

(Ankara/17.00/19.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)







EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD Ankara Şubesinin iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/20.23)

3- TÜİK, 2016 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Bakanlık'ta görüşecek.

(Ankara/15.15)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





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