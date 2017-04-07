GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak ve Hakkari'de toplu açılış ve temel atma törenlerine, Esendere Gümrük Kapısı açılış programına katılacak.

(Şırnak/13.30/Hakkari/16.00/17.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Giyimkent Tekstilya Fuar Merkezi'nin ve Ayasofya'da 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Aşk-ı Nebi" temalı Hilye-i Şerif sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güngörmüşler konağında vatandaşlarla buluşacak, avukatlarla buluşacak ve Sincan İmam Hatipliler Derneği Kültür Evi'nde düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/14.00/15.00/19.30)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kale Seramik fabrikası işçileriyle buluşacak, Çan ve Biga ilçelerinde halkla buluşacak.

(Çanakkale/12.00/14.15/16.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs ilçesinde mitinge katılacak, Çatalarmut Anadolu Spor Kulübü ve Anadolu Mahallesi halı saha tesisinin açılışını yapacak, 15 Temmuz gazilerinin de katılımıyla düzenlenecek "İçimizdeki Kahramanlar" programına iştirak edecek.

(Samsun/11.00/15.00/19.30)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi ve Borçka'da halkla bir araya gelecek, Artvinli muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak.



(Artvin/11.00/14.00/15.15)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emirdağlılar Vakfı üyeleri ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle buluşacak, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikimine ve DSİ tesisleri toplu temel atma merasimine katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Eskişehir/10.00-17.30)

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Akıncılar, Gölova ve Zara ilçelerinde TOKİ'nin konut belirleme kura törenlerine katılacak, Valilik tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına katılacak.

(Sivas/10.00-18.30)

8- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde halkı selamlayacak, Kaymakamlığı ziyaret edecek, mitinge katılacak, gençler ve muhtarlarla bir araya gelecek, seçim görevlileri ve eğiticilerle toplantı yapacak; il merkezinde öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Erzurum/11.00-21.00)

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Afyonkarahisar mitingine katılacak.

(Afyonkarahisar/15.30)







EKONOMİ

1- Bi̇li̇m, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hendek'te fabrika, Kaynarca'da AK Parti teşkilat binası açılışına katılacak, Söğütlü OSB'yi ziyaret edecek ve yapı malzemeleri şirketinin açılışına iştirak edecek Teknokent ziyaretinde bulunacak, "Genç Kürsü" programına katılacak, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya gelecek.

(Sakarya/11.00-20.30)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Esendere Gümrük Kapısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Hakkari/15.00)



3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da sanayici ve i̇ş adamları ile toplantı yapacak, Küçükçekmece ilçe sakinleri ile buluşacak, Küçükçekmece Belediyesi Kanarya Bilgi Evi açılışına katılacak, Başakşehir'de sanayici ve i̇ş adamları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya gelecek, Bağcılar’da sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Bayburt Dernekleri üyeleri ile buluşacak.

(İstanbul/10.30-19.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Lojistik Merkezinin temelini atacak, Sarıkamış Atık Su Arıtma Tesisini hizmete açacak, Sarıkamış-Horasan yolunda incelemede bulunacak.

(Kars/10.30-15.30)

5- TÜİK, Şubat ayı perakende satış endeksleriyle 2016 4. çeyrek (Ekim-Aralık) dönemi inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Tunus'ta temaslarda bulunacak.

(Tunus)

2- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler ve yansımalar takip ediliyor.

3- Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

5- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek.

(Taşkent)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sultanahmet Camisi'nde "İdlib'de Yaşanan İnsanlık Suçu" konulu cuma hutbesi irat edecek, Ayasofya'da 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamındaki "Aşk-ı Nebi" temalı Hilye-i Şerif sergisi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.15/14.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

(Bursa/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 27. haftası, Boluspor-Göztepe karşılaşmasıyla start alacak.

(Bolu/17.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin son haftasında Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS ve Real Madrid-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İstanbul/20.00/Madrid/22.00)

4- Avrupa Halter Şampiyonası, Hırvatistan'da devam ediyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 90 kiloda Ayşe Seven, erkekler 94 kiloda İbrahim Arat, podyuma çıkacak.

(Split/18.30/21.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final rövanşında Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.



(İstanbul/19.00)







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