GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Şehitkamil ilçe kongresine katılacak.

(Gaziantep/10.00)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış şehitlerini anma törenine, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşüne, ve şehitlik anıtına çelenk koyma törenine iştirak edecek.

- Arslan ayrıca Karadeniz Derneği ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni doğan bakım ünitesi açılışlarına katılacak.

(Kars/09.00/10.30/12.00/15.00/16.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimler yapılacak.

(Lefkoşa)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

(Sittard/15.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Banvit, Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/17.00/19.30/Gaziantep/15.15)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta, Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/Mersin/16.30)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan-Çanakkale Belediyespor, İlbank-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, VakıfBank-Halkbank maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.00/Manisa/14.00/Ankara/15.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 12. haftasına, İnegöl Belediyespor-Halkbank, Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/Afyonkarahisar/17.00)

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