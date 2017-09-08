GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın hizmete açılışına katılacak.

(Giresun/14.30)





EKONOMİ

1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli Işık Göründü Törenine iştirak edecek.

(İzmir/23.59)

- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

(Tallinn) (Görüntülü-Fotoğraflı)

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Bu yıl 14-17 Eylül'de gerçekleşecek Comtemporary Istanbul'un 12. edisyonuna ilişkin basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

2- Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) Kadıköy'de başlayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

3- Akbank Sanat, yeni sanat sezonuna küratörlüğünü Ekmel Ertan ve Işın Önol’un yaptığı "Siyah Gürültü" adlı sergi ile başlayacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)





SPOR

1- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00)

2- Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.

3- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları başlayacak.









***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.